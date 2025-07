21esima edizione della Cena dei popoli | una serata dedicata allo scambio e al buon cibo proveniente da tutto il mondo

Preparatevi a un viaggio culinario senza confini! Sabato 5 luglio alle 19.30, piazza della Libertà a Bagnacavallo si trasformerà in un crocevia di sapori e culture con la 21ª Cena dei Popoli. Un'occasione unica per condividere piatti tipici provenienti da Camerun, Marocco, Mozambico, Romania, Senegal, Tunisia, Ucraina, Italia, Polonia, Albania e Repubblica Dominicana. Un evento che celebra l'incontro tra persone e tradizioni, perché il cibo unisce e fa sognare.

Si tiene sabato 5 luglio alle 19.30 in piazza della Libertà a Bagnacavallo la ventunesima edizione della Cena dei Popoli, con piatti tipici da tutto il mondo. Camerun, Marocco, Mozambico, Romania, Senegal, Tunisia, Ucraina, Italia, Polonia, Albania e Repubblica Dominicana sono i Paesi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

