Scoperta dalla polizia una crack room con telecamere e lista dei clienti due persone arrestate

Durante un blitz nel quartiere San Cristoforo, la polizia di Catania ha scoperto una crack room dotata di telecamere e una lista dei clienti, portando all'arresto di due uomini. Questa operazione mette in luce le profonde radici dello spaccio nella zona e l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno. Un episodio che sottolinea come la lotta alla droga sia una priorità continua per garantire la sicurezza della comunità .

Un’operazione della squadra mobile di Catania ha portato, nei giorni scorsi, all’arresto di due uomini di 34 e 22 anni, entrambi catanesi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è scattato nel quartiere San Cristoforo, dove i poliziotti della sezione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

