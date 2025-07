ascolti tv i dati del 30 giugno 2025

I dati degli ascolti tv del 30 giugno 2025 svelano un quadro ricco di emozioni e protagonisti. Il calcio continua a conquistare il pubblico, con la partita Inter-Fluminense che domina la serata, mentre programmi culturali e intrattenimento si contendono gli spettatori con risultati sorprendenti. Scopriamo come si sono distribuiti i favori del pubblico tra le diverse emittenti e i generi più amati, rivelando le tendenze di questa stagione televisiva.

Bene il match di calcio. Nella serata di ieri, lunedì 30 giugno 2025, su Rai 1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha coinvolto 1.763.000 spettatori pari al 12.8% di share. Alle spalle, in onda su Canale5 la partita del Mondiale per Club – Inter-Fluminense registra 3.953.000 spettatori con uno share del 24.6%. Poi, su Rai2 Elsbeth registra 507.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 My Spy porta a casa 1.137.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Filorosso  segna 650.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica  totalizza un a.m. di 745.000 spettatori (6.4%). Su La7 100 Minuti  raggiunge 587. 🔗 Leggi su 361magazine.com