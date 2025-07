Propaganda jihadista online perquisito 24enne a Bologna | pubblicava post inneggianti all’ISIS

Un giovane di 24 anni, di origini marocchine, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine per la sua propaganda jihadista online. Dopo un’indagine lunga e complessa, si è conclusa con una perquisizione che ha portato alla luce contenuti estremisti diffusi sui social. Questa operazione dimostra come la lotta al terrorismo digitale sia una priorità crescente. La sicurezza del nostro territorio dipende anche da questi controlli approfonditi, proteggendo così la comunità da minacce invisibili.

Un giovane di 24 anni, di origini marocchine, è finito nel mirino della Polizia di Stato per aver pubblicato sui social contenuti riconducibili alla propaganda jihadista. L'attività investigativa, durata oltre due anni, è culminata nei giorni scorsi con una perquisizione personale, locale e informatica eseguita dalla Digos di Bologna e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, su disposizione della Direzione Distrettuale Antiterrorismo della Procura di Bologna. Il giovane, residente in passato nella provincia di Modena e recentemente domiciliato nella bergamasca, aveva costruito su Facebook un profilo molto seguito – oltre 5.