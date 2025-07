Holi splash run 2025 ad Alanno | una corsa tra musica colori e sorrisi

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Holi Splash Run 2025 ad Alanno trasformerà il parco Valle Cupa in un arcobaleno di musica, colori e sorrisi. Un evento pensato per tutta la famiglia, che celebra la gioia di correre e divertirsi insieme. Non perdere l’appuntamento, perché questa corsa esplosiva ti aspetta sabato 5 luglio: prendi il tuo kit e unisciti alla festa!

Si terrà sabato 5 luglio ad Alanno, nel parco Valle Cupa, un evento divertente e coloratissimo. Arriva la Holi splash run 2025, un’esplosione di colori! Ore 14.00 – Apertura evento con animazione, iscrizioni e consegna kit. Ore 16.00 – Partenza Holi splash run: la corsa più divertente tra. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: holi - splash - alanno - corsa

Holi Splash Run: la coloratissima corsa non competitiva e adatta a tutti arriva a Savignone - Preparati a vivere un'esperienza unica di allegria e colori: domenica 29 giugno, Savignone si trasformerà nel palcoscenico della “Holi Splash Run - Corsa colorata”.

Holi splash run 2025 ad Alanno: una corsa tra musica, colori e sorrisi.

Holi Splash – La corsa colorata il 18 agosto a Vieste - Il 18 agosto, Vieste ospiterà la Holi Splash Run, una corsa non competitiva di circa 5 km pensata per tutti: famiglie, ragazzi e adulti. Segnala ilsipontino.net

La corsa colorata Holi Splash a Vigevano - La Provincia Pavese - Cinque chilometri da percorrere (anche camminando, se si preferisce) per arrivare alla meta - Riporta laprovinciapavese.gelocal.it