Lucignano ospita Ephemeris | le sculture ignote di un noto pubblicitario

Lucignano si anima di arte e creatività con l'inaugurazione di "EPHEMERIS – Sculture ignote di un noto pubblicitario" nel suggestivo Chiostro di San Francesco. Questa esposizione, prima personale di Maurizio Badiani, rinomato protagonista della pubblicità italiana ora artista, offre un’occasione unica per scoprire un lato inedito del suo talento. Un evento da non perdere che unisce passato e presente, cultura e innovazione, e che promette di lasciare il segno nel panorama artistico locale.

Arezzo, 1 luglio 2025 – È stata inaugurata venerdì scorso 27 giugno, nel suggestivo Chiostro di San Francesco a Lucignano, la mostra “EPHEMERIS – Sculture ignote di un noto pubblicitario”, prima personale di Maurizio Badiani, storico protagonista della pubblicità italiana e oggi artista. L’evento, promosso dal Comune di Lucignano e dal Museo dell’Albero d’Oro (MAD) con il sostegno delle realtà culturali e turistiche locali, ha visto la partecipazione dell’assessore alla cultura e turismo Stefano Cresti e dello stesso artista, che ha dialogato con il pubblico raccontando il senso della sua ricerca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucignano ospita "Ephemeris": le sculture ignote di un noto pubblicitario

