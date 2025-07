Obi-Wan Kenobi | Lucasfilm sta sviluppando la Stagione 2 dopo le richieste dei fan?

Dopo il successo e l'entusiasmo dei fan, Lucasfilm si appresta a sorprendere ancora una volta: sta infatti sviluppando la stagione 2 di Obi-Wan Kenobi. Un progetto che nasce dall’insistente richiesta dei fan e dalla voglia di approfondire ulteriormente questo affascinante personaggio. Originariamente pensata come un film, la serie ha conquistato il pubblico, portando ora a un nuovo capitolo che promette emozioni e avventure epiche.

