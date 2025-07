Truffa il trucco della gomma a terra | ecco come i ladri colpiscono a Milano in pieno giorno

a scena apparentemente innocua di cortesia e disponibilità, ma in realtà si cela un inganno studiato nei dettagli. I ladri sfruttano la fiducia delle vittime, creando situazioni di distrazione per mettere a segno colpi rapidi ed efficaci. A Milano, in pieno giorno, questa tecnica torna a colpire: ecco come riconoscerla e difendersi da un raggiro che mette a rischio anche i turisti più cauti.

Una finta cortesia, un gesto apparentemente altruista e in pochi istanti il furto è compiuto. A Milano torna in scena un vecchio trucco tanto semplice quanto efficace: quello della “gomma a terra”. E a farne le spese, stavolta, è stata una coppia di turisti in visita nel centro della città. Come funziona il trucco della gomma a terra. Tutto è iniziato quando un uomo a bordo di uno scooter ha affiancato l’auto dei due visitatori nicaraguensi, una Bmw X7 presa a noleggio. Con fare amichevole, ha avvisato il conducente di avere una gomma sgonfia. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei turisti, inducendoli a fermarsi. 🔗 Leggi su Funweek.it

