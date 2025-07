Real Madrid Xabi Alonso | La Juve è una squadra ostica ma stiamo crescendo Ritorno Mbappé? Le sensazioni sono queste

Alla vigilia della sfida tra Real Madrid e Juventus, Xabi Alonso si presenta carico e determinato. Il nuovo allenatore dei Blancos ha condiviso le sue sensazioni, sottolineando la crescita della squadra e l’importanza di affrontare questa sfida con grinta e concentrazione. La Juventus, squadra ostica e pronta a dare battaglia, rappresenta un banco di prova cruciale per il Real. L’attesa cresce: sarà una battaglia epica che potrebbe decidere il destino di entrambe le squadre.

Le parole di Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, nella conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve. Tutti i dettagli Alla vigilia dell'attesissima sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro la Juve, Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa da nuovo allenatore del Real Madrid, tracciando un primo bilancio della

Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti) - Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

