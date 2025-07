Magia in Musica | riflessioni autorevoli e un concerto al lume di candela contro la violenza di genere

Preparati a lasciarti trascinare da un’esperienza unica, dove musica, riflessioni autorevoli e impegno sociale si intrecciano in un’armonia di emozioni. “Magia in Musica” è molto più di un evento: è un invito a riflettere e agire contro la violenza di genere, illuminando il cuore degli spettatori con note e parole di speranza. Un’occasione imperdibile per vivere una serata di bellezza e consapevolezza, che lascerà un segno indelebile nel pubblico.

Una serata di emozione, impegno e bellezza: è questo lo spirito di "Magia in Musica", format ideato dall'Accademia delle Opere APS, che si terrà il 9 luglio alle ore 19:30 presso il suggestivo Parco delle Antiche Terme Jacobelli di Telese Terme, ad ingresso libero. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione per i Diritti Fondamentali e dal Comune di Telese Terme, è organizzata dalla Dr.ssa Mariarosaria Focaccio, Dirigente Responsabile dell'Umanizzazione del Policlinico Universitario Federico II di Napoli e Vicepresidente della Fondazione, con il supporto del suo staff, in particolare della giornalista Amelia Focaccio, della psicoterapeuta Maria Di Carlo e dell'Accademia delle Opere APS, nonché grazie al prezioso sostegno degli sponsor.

