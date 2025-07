Saldi estivi conto alla rovescia | si parte il 5 luglio

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna delle occasioni con i saldi estivi della Regione Emilia-Romagna, che partiranno sabato 5 luglio! Con una durata di 60 giorni, dal 5 luglio al 3 settembre 2025, è il momento perfetto per rinnovare il guardaroba e approfittare delle offerte imperdibili. Ricordate che, come da normativa regionale, è vietato effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti i saldi: pianificate bene i vostri acquisti!

Commercio, dal 5 luglio partono i saldi estivi: via libera dalla Regione - Il countdown è iniziato: dal 5 luglio, con il via libera dalla regione, gli abruzzesi potranno approfittare dei saldi estivi di fine stagione.

