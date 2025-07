Moby Dick in una stanza la forza materica di Giulio Galgani nella Chiesa della Carbonaia

Scopri la straordinaria forza materica di Giulio Galgani nella sua nuova mostra "Moby Dick in una stanza", ospitata nella suggestiva cornice della Chiesa della Carbonaia di Foiano della Chiana. Un viaggio tra arte e emozioni che invita a riflettere sulla potenza del tocco artistico, unendo tradizione e innovazione. Non perdere questa imperdibile esperienza espositiva, aperta dal 6 luglio al 3 agosto 2025, parte del progetto “Carbonia - Foiano 2025”.

Arezzo, 1 luglio 2025 – I l Comune di Foiano della Chiana presenta “Moby Dick in una stanza”, mostra personale di Giulio Galgani a cura di Marco Botti, in programma dal 6 luglio al 3 agosto 2025 negli ambienti suggestivi della Chiesa della Carbonaia di Via Solferino 9. L’evento espositivo fa parte del progetto “Carbonia - Foiano 2025”. Nato a Genova e naturalizzato aretino, Galgani è pittore e scultore attivo dagli anni Ottanta, con un percorso che lo ha visto evolvere da un linguaggio figurativo surrealista a un approccio totalmente materico e informale. I suoi lavori dialogano con la contemporaneitĂ : per lui l’uomo vive in una dimensione stratificata di segni e simboli, che la pittura può solo cercare di trascrivere e interpretare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Moby Dick in una stanza”, la forza materica di Giulio Galgani nella Chiesa della Carbonaia

