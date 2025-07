Fara Music Electronic Nights | suoni e visioni nel cuore del Medioevo

Immergiti nell’incanto del Medioevo e lasciati trasportare dal ritmo pulsante della musica elettronica: dal 4 al 6 luglio 2025, Roccantica si trasformerà in un palcoscenico di suoni, visioni e emozioni. Fara Music Electronic Nights promette tre notti di innovazione, formazione e territorio, creando un’esperienza sensoriale senza precedenti tra le mura di uno dei borghi più affascinanti d’Italia. Preparati a vivere un evento che unisce passato e futuro in un’inedita sintesi artistica.

Il Fara Music Festival inaugura la sua XIX° edizione con un'esperienza unica nel suo genere: dal 4 al 6 luglio 2025, il borgo medievale di Roccantica (RI) ospiterà "Fara Music Electronic Nights – Roccantica", una tre giorni dove musica elettronica, formazione, territorio ed esperienze sensoriali si fondono in un nuovo linguaggio. Tre notti tra musica elettronica, performance immersive e sonorità ibride in uno dei borghi più affascinanti del Lazio. Per la sua XIX edizione, il Fara Music Festival i naugura una nuova sezione dedicata alla musica elettronica e alla sperimentazione sonora: Fara Music Electronic Nights, una tre giorni nel cuore di Roccantica dove suono, luce, pietra e territorio si fondono in un'esperienza unica.