Italiastatodidiritto | pdl Sciascia-Tortora per garanzie detenuti

La proposta di legge Sciascia-Tortora, annunciata alla Camera a settembre 2024, punta a rafforzare le garanzie per i detenuti attraverso due interventi pratici e concreti. Il primo, un’esperienza formativa di 15 giorni per i magistrati in tirocinio, mira a far loro vivere in prima persona la realtà penitenziaria. Una misura che potrebbe rivoluzionare il rapporto tra giustizia e diritti umani, promuovendo una maggiore consapevolezza e responsabilità nel sistema giudiziario.

Milano, 1 lug. (askanews) - "La proposta di legge Sciascia-Tortora, presentata alla Camera a settembre 2024, consiste in due interventi molto semplici. Il primo è la previsione di un'esperienza formativa carceraria di 15 giorni per i magistrati in tirocinio, anche con il pernottamento. Questo per rendersi conto di com'è la realtà penitenziaria e anche, quando assumeranno la funzione, delle conseguenze che una sentenza di condanna o un provvedimento cautelare può determinare su una persona. Il secondo intervento della proposta prevede un approfondimento dello studio della letteratura sulla giustizia, e qui il richiamo alla persona di Sciascia e alla persona di Tortora, come disse anche Nordio nel 2011 a un convegno di studi sciasciani, oltre al diritto penitenziario.

