La musica di Simone Baldelli | Certi Party tra spritz e schiocchi in blu

Simone Baldelli, noto ex vicepresidente della Camera e appassionato di musica, trasforma i suoi momenti di libertà in un concerto di emozioni. Tra spritz e schiocchi in blu, le sue note raccontano storie di politica, satire e creatività, rivelando un lato inaspettato e coinvolgente. La musica diventa così il suo secondo tempo, un universo dove le canzoni parlano più di mille parole. E questa` solo l’inizio di un viaggio sonoro sorprendente.

C’è chi della politica fa un mestiere, chi una vocazione, e chi – come Simone Baldelli – un primo tempo. Poi c’è un secondo tempo, più libero e creativo, dove a parlare sono le canzoni, i testi, le note. Ex vicepresidente della Camera, intellettuale brillante con il gusto per la satira, oggi Simone Baldelli suona . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La musica di Simone Baldelli: Certi Party tra spritz e schiocchi in blu

In questa notizia si parla di: simone - baldelli - musica - certi

Certi party. Simone Baldelli canta la sua mondanità; Simone Baldelli: Gualtieri inaugura una Roma per ricchi E io lo smaschero | .it.

"Certi party". Simone Baldelli canta la "sua" mondanità - MSN - "Certi party" è il nono e ultimo singolo di Simone Baldelli, uomo politico e creativo, impegnato su più fronti, è stato parlamentare di successo, vignettista satirico, imitatore, giornalista e ... Lo riporta msn.com

"Certi party". Simone Baldelli canta la "sua" mondanità - "Certi party" è il nono e ultimo singolo di Simone Baldelli, uomo politico e creativo, impegnato su più fronti, è stato parlamentare di successo, vignettista satirico, imitatore, giornalista e ... Da ilgiornale.it