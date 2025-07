L' Aquila travolto e ucciso da trattore dopo una lite | un fermo

Una notte drammatica a Trasacco (L'Aquila), dove una lite violenta ha tragicamente degenerato in tragedia. Un uomo di nazionalità marocchina è stato investito e ucciso da un trattore condotto da un suo connazionale, ora sotto fermo per omicidio volontario. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, sta scuotendo la comunità locale e le autorità indagano per chiarire i dettagli di questa drammatica escalation.

Al culmine di una lite un uomo di nazionalità marocchina è stato investito e ucciso la scorsa notte a Trasacco (L'Aquila) da un trattore guidato da un connazionale: quest'ultimo, trasportato all'ospedale di Avezzano e piantonato dai carabinieri, è in stato di fermo per l'accusa di omicidio volontario. Secondo una prima ricostruzione, il fatto sarebbe avvenuto al culmine di una violenta discussione. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno sequestrato l'area dove è avvenuto il fatto, dopo aver trovato il corpo senza vita dell'uomo. Sul posto anche i medici del 118 che hanno trasportato all'ospedale di Avezzano l'investitore.

