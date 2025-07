Annegato a Palazzolo sull’Oglio | la vittima è un indiano di 25 anni

Un tragico destino si è abbattuto su Singh Sukhwinder, il giovane indiano di 25 anni trovato annegato nel fiume Oglio a Palazzolo sull’Oglio. L’uomo, residente a Grumello del Monte e in Italia per lavoro, non aveva parenti conosciuti sul territorio. La comunità locale si stringe intorno alla sua memoria, mentre le autorità cercano di fare luce sulle circostanze di questa drammatica scomparsa.

Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 1 luglio 2025 – È stato identificato l’uomo che ieri nel pomeriggio è annegato nel fiume Oglio, a Palazzolo sull’Oglio, all’altezza dellla località Sgraffigna e non distante dall’ex Cotonificio Ferrari. Si tratta di Singh Sukhwinder, residente a Grumello del Monte. Avrebbe compiuto 25 anni tra pochi giorni. Si trovava in Italia solo, per motivi di lavoro. Qui non avrebbe parenti, tanto che il suo corpo è stato consegnato alla Comunità Indiana di Carobbio degli Angeli. L’autopsia non è stata disposta, poiché si è chiaramente trattato di una tragedia. La dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Annegato a Palazzolo sull’Oglio: la vittima è un indiano di 25 anni

