Movida e turismo rafforzati i controlli tra Acireale e Aci Trezza | sequestri e sanzioni

Movida e turismo sono al centro dell’attenzione, con controlli rafforzati tra Acireale e Aci Trezza. Nel weekend, i carabinieri della compagnia di Acireale hanno messo in atto un piano straordinario di sicurezza, sequestrando sostanze e sanzionando comportamenti illeciti. Un impegno volto a garantire divertimento responsabile e serenità per cittadini e visitatori, affinché le celebrazioni siano all’insegna della legalità e della sicurezza.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i carabinieri della compagnia di Acireale hanno attuato un piano straordinario di controllo del territorio nei comuni della riviera etnea, intensificando i servizi di prevenzione e vigilanza in occasione della Festa dei Fiori e della festività patronale di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

