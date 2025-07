Unghie estive dalle dopamine nails all' effetto nude ma con guizzo prezioso

L’estate si avvicina e porta con sé il desiderio di look freschi e sofisticati. Dalle dopamine nails che accendono l’umore alle eleganti nuance nude impreziosite da dettagli unici, questa stagione invita a giocare con il colore senza rinunciare a un tocco di raffinatezza. Scopri come trasformare le tue unghie in un vero e proprio accessorio di stile, prendendo ispirazione dalla classe senza tempo di Lauren Sánchez. Ecco alcune idee per accogliere la calda stagione con glamour e allegria.

Estate è sinonimo di colore che porta il buonumore, ma anche intramontabili effetti nude dal tocco prezioso, proprio come insegna la neo moglie Lauren Sánchez. Ecco qualche idea per accogliere la calda stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Unghie estive, dalle dopamine nails all'effetto nude, ma con guizzo prezioso

