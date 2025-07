Caccia al bomber | Lucca tra i candidati ma l’Udinese spara alto

Nel vivace mercato calcistico, la corsa al bomber si infiamma: Lucca si distingue tra i favoriti, ma l’Udinese punta in alto con ambizioni importanti. Il Napoli, nel frattempo, lavora intensamente per rafforzare il reparto offensivo, cercando il profilo perfetto per conquistare nuovi traguardi. La sfida è aperta e il futuro promette emozioni incandescenti: chi salirà sul podio nelconvulso mondo del calcio?

Il Napoli è a lavoro per completare il reparto offensivo e il profilo di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Caccia al bomber: Lucca tra i candidati, ma l’Udinese spara alto

In questa notizia si parla di: caccia - bomber - lucca - candidati

Caccia al bomber: da David a Núñez, tutte le opzioni sul tavolo - Il Napoli è pronto a scatenare il mercato estivo: l'obiettivo? Un bomber di razza! I nomi circolano fervidamente, da David a Núñez, e ognuno porta con sé nuove promesse.

Svolta per Osimhen, scelta fatta: torna in Serie A; Caccia al bomber: Lucca tra i candidati, ma l’Udinese spara alto; Calciomercato Inter, Marotta pesca dalla Serie A: arriva il bomber del futuro.

Caccia al bomber: Lucca tra i candidati, ma l’Udinese spara alto - Caccia al bomber: Lucca tra i candidati, ma l’Udinese spara alto Il Napoli è a lavoro per completare il reparto offensivo e il profilo di Lorenzo Lucca ... Secondo forzazzurri.net

Roma, caccia al bomber per Gasperini: sfida al Napoli per Lucca e all'Inter per Bonny, tutti i nomi - MSN - Roma, caccia al bomber per Gasperini: sfida al Napoli per Lucca e all'Inter per Bonny, tutti i nomi. Da msn.com