Sinner-Nardi a Wimbledon | orario diretta e dove vederlo in TV e streaming Il programma degli altri italiani

Oggi, 1° luglio, Wimbledon si risveglia con un appuntamento imperdibile: il derby italiano tra Jannik Sinner e Nardi. Un giorno ricco di emozioni, con oltre 69 incontri in programma e protagonisti azzurri come Musetti, Cobolli e Sonego. Scopri orari, diretta tv e streaming per seguire ogni colpo di questi campioni e vivere appieno l’atmosfera del torneo più prestigioso del tennis mondiale. Non perdere questa grande giornata di sport e passione italiana!

Oggi, 1° luglio, a Wimbledon andrà in scena il derby italiano tra Sinner e Nardi. Ecco come seguire la diretta, l'orario del match e tutti gli altri azzurri in campo, tra cui Musetti, Cobolli e Sonego. Si accendono i riflettori su Wimbledon 2025, dove oggi - martedì 1° luglio - si completa il primo turno del tabellone principale. Una giornata intensa, con ben 69 incontri in programma e un focus partiolare sugli italiani protagonisti. Il match più atteso è senza dubbio il derby tutto azzurro tra Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e Luca Nardi. Un confronto inedito sull'erba londinese, che promette spettacolo sul Court 1 a partire dalle ore 14 italiane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sinner-Nardi a Wimbledon: orario, diretta e dove vederlo in TV e streaming. Il programma degli altri italiani

In questa notizia si parla di: sinner - nardi - wimbledon - orario

Sinner, il primo avversario a Wimbleon è Nardi: subito derby italiano (e ai quarti forse c'è Musetti). Sorteggiato il tabellone - Sinner si fa subito sentire a Wimbledon, affrontando il suo primo avversario nel torneo e aprendo un emozionante derby italiano contro Nardi.

Sinner-Nardi oggi a Wimbledon: orario, precedenti e diretta TV del primo turno Vai su X

Wimbledon 2025, Sinner-Nardi: ecco a che ora si gioca e dove vederla in tv Vai su Facebook

Dove vedere Sinner-Nardi e gli altri match di Wimbledon in tv e streaming. Programma e orari della seconda giornata; Sinner-Nardi oggi a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla; Wimbledon: Sinner-Nardi, orario e dove vederla.

Sinner-Nardi, orario e dove vedere il primo turno di Wimbledon in tv e in streaming. Precedenti e possibile cammino - Sui campi d'erba di Londra la seconda giornata è quella riservata ai big del tabellone. Riporta ilmessaggero.it

Sinner-Nardi oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - Jannik Sinner gioca oggi alle 14:00 contro Luca Nardi la prima partita a Wimbledon. Secondo fanpage.it