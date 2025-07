Paderno protesta contro il dimensionamento scolastico sotto al Comune | Noi diciamo no

Una comunità unita e determinata si è mobilitata a Paderno Dugnano, dove genitori e insegnanti hanno sfilato in piazza per dire basta al dimensionamento scolastico che minaccia l’identità del loro istituto Croci. Con voce ferma e cuore appassionato, hanno ribadito: “Noi abbiamo un’identità e un organico stabile. Vogliamo essere ancora noi stessi, incontrando il rispetto e il sostegno che meritiamo.” La loro protesta vuole preservare un futuro di qualità e appartenenza.

Sono scesi in piazza una cinquantina di genitori e insegnanti a Paderno Dugnano. All’unisono hanno gridato il loro no al dimensionamento scolastico sotto le finestre dell’ufficio della sindaca. Paderno, protesta contro il dimensionamento scolastico “Noi abbiamo un’identità e non accettiamo la proposta per l’istituto Croci: abbiamo un’identità e un organico stabile. Vogliamo esserlo ancora incontrando . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

