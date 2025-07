Le radici del male Israele | macchina coloniale macchina del terrore; dall’insediamento del 1882 al terrorismo di Stato legalizzato

Le radici del male di Israele affondano nel cuore di un progetto coloniale iniziato nel 1882, che ha trasformato il territorio in una macchina di oppressione e terrore. Dall’insediamento degli insediamenti fino al genocidio di Gaza, questa strategia si nutre di un ciclo di violenza che perpetua il caos e la sofferenza. È un sistema strutturato che, fin...

Il genocidio di Gaza non è un caso scaturito dalla combinazione esplosiva degli intenti criminali delle menti folli di Netanyahu, Ben-Gvir, Smotrich e Katz. Il genocidio di Gaza è parte di un progetto che nasce già nelle menti dei primi coloni israeliani nel 1882 Creare un problema e poi

Le radici del male, Israele: macchina coloniale, macchina del terrore; dall’insediamento del 1882 al terrorismo di Stato legalizzato.

