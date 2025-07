L’imam estremista che trasforma il supermercato in moschea viola le leggi e insulta le donne

Un imam estremista si macchia di gravi violazioni della legge, trasformando un supermercato in una moschea e insultando le donne italiane con parole ignobili, ridicolizzando e denigrando il loro ruolo e dignità. È fondamentale condannare fermamente tali comportamenti, che minano i valori di rispetto e tolleranza alla base della nostra società. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo contrastare l’odio e difendere la dignità di tutti.

Per lui le donne italiane sono sostanzialmente tutte delle prostitute, che ''trattano il partner come un recipiente per l’eiaculazione''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it