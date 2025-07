Condotta antisindacale Bloccato il licenziamento collettivo in Ammann

La vertenza Ammann si infiamma ancora, con il sindacato che denuncia una condotta antisindacale e blocca il licenziamento collettivo. Dopo settimane di stasi, l’azienda si è rifiutata di incontrare la Fiom e le RSU presso un ente terzo, alimentando le tensioni e rafforzando la lotta per difendere i diritti dei lavoratori. La battaglia prosegue con determinazione, perché il rispetto delle regole e dei diritti non può essere messo da parte.

Va avanti senza sosta la vertenza relativa ai licenziamenti in Ammann. Con una nota diffusa, il sindacato spiega che dopo "un paio di settimane di stasi seguite al diniego da parte dell'azienda di incontrare la Fiom e le RSU davanti ad un ente terzo ed istituzionale nella figura dell'UnitĂ di.

