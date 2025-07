Italiani sì a energia pulita ma no al nucleare vicino casa

Gli italiani sono fortemente convinti che la transizione ecologica porti benefici concreti all’ambiente e all’economia, e desiderano incentivare le fonti rinnovabili. Tuttavia, il loro timore verso il nucleare vicino casa è chiaro: il 91% si oppone con fermezza. I benefici di nuove centrali nucleari sembrano troppo lontani o irraggiungibili, lasciando spazio a un forte impegno per soluzioni energetiche più sostenibili e rispettose del territorio.

Gli italiani (79%) sono convinti che la transizione ecologica fa bene all'ambiente e all'economia, il 40% pensa che i green jobs aumenteranno e il 47% chiede al Governo di incentivare le fonti pulite. Ma è netto (91%) il no alle centrali nucleari nelle vicinanze: il 39% non le vuole per niente, il 29% le vuole almeno a 100 chilometri di distanza, il 23% ad almeno 50. I potenziali benefici sarebbero tardivi o impossibili: per il 37% potrebbero arrivare in 20 anni, il 25% ritiene che non ci saranno mai. Sono i dati del sondaggio Ipsos "L'Italia e la sostenibilità " realizzato per la XII edizione dell'"Ecoforum nazionale sull'economia circolare" di Legambiente, Kyoto Club, Nuova Ecologia e presentato oggi a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italiani sì a energia pulita ma no al nucleare vicino casa

