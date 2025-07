Visita guidata | Dante e le stelle a Verona tra astrologia e poesia

Immergiti in un viaggio unico tra stelle e versi con la visita guidata "Dante e le stelle a Verona". Scopri come l'astrologia del tempo di Dante influenzò la sua poesia e perché la città scaligera fu scelta come rifugio, interpretando nel cielo il destino di grandi protagonisti. Un’esperienza affascinante che unisce scienza, arte e poesia, rivelando i segreti celesti che hanno ispirato il poeta e il suo mondo.

Al tempo di Dante, l’astrologia era una scienza rispettata e studiata nelle Università, considerata una chiave per comprendere il destino degli uomini. Forse non fu un caso che il Sommo Poeta scelse Verona come “rifugio e ostello”, leggendo nel cielo il segno che avrebbe fatto di Cangrande della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

