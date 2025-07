Ascolti TV | Lunedì 30 Giugno 2025 Inter-Fluminense svetta al 24.6% Noos cala al 12.8%

Nel panorama televisivo di lunedì 30 giugno 2025, il calcio mondiale ha dominato la scena con Inter-Fluminense, catturando quasi il 25% di share e quasi 4 milioni di spettatori. La serata si è rivelata un successo per Canale5, mentre Rai1 con Noos e gli altri canali hanno offerto contenuti di qualità. Una serata ricca di emozioni e coinvolgimento che conferma come lo sport continui ad essere un grande attrattore per il pubblico italiano.

Nella serata di ieri, lunedì 30 giugno 2025, su Rai1 Noos – L'Avventura della Conoscenza ha interessato 1.763.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club – Inter-Fluminense ha conquistato 3.953.000 spettatori con uno share del 24.6%. Su Rai2 Elsbeth intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 My Spy incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Filorosso segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 100 Minuti raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 In & Out – Niente di Serio ottiene.

