Ha incassato 570 mila euro nella vendita di pellet e giochi di magia | denunciato un sergente dell' Areonautica

Una brillante attività imprenditoriale, ma non senza ombre: un sottufficiale dell'Aeronautica Militare ha accumulato in dieci anni ben 570 mila euro vendendo pellet e giochi di magia senza autorizzazioni, attirando l'attenzione delle autorità. La Guardia di Finanza ha scoperto il suo giro d'affari illegale, portando alla denuncia presso la Procura Militare di Verona. Un caso che solleva importanti riflessioni sulla trasparenza e il rispetto delle norme nelle attività imprenditoriali.

Ha avviato una florida attività imprenditoriale senza autorizzazione incassando in dieci anni 570 mila euro. A costruire questo giro d'affari è stato un sottufficiale dell’Aeronautica Militare, denunciato alla Procura Militare di Verona a seguito delle indagini condotte dalla guardia di finanza. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

