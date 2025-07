Cultura, natura ed emozioni a Monfestino con l'evento Fra luna e amori proibiti.

Immergetevi in un’atmosfera magica tra cultura, natura ed emozioni a Monfestino, dove il 5 e 6 luglio 2025 si accendono le luci di “Monfestino fra luna e amori proibiti”. Un borgo incantato, avvolto dalla luce lunare, farà da sfondo a storie d’amore leggendarie e paesaggi mozzafiato. Un’occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile tra tradizione e magia, lasciandosi trasportare dalle suggestioni di un evento che celebra l’incanto della notte e il fascino delle emozioni proibite.

