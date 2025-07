Le risorse della terza corsia dell' A1 al ponte sullo stretto la condanna di Centrosinistra per Sangiovanni

Il dibattito sulla terza corsia dell'A1 al Ponte sullo Stretto si infiamma, con il gruppo consiliare Centrosinistra per San Giovanni che condanna fermamente i piani del Governo e di Salvini. Mentre si temono risorse dirottate altrove, i cittadini possono stare tranquilli: la passerella ciclopedonale rimane una certezza. La decisione ufficiale del Ministero dei Trasporti potrebbe cambiare gli equilibri, ma la battaglia per tutelare un progetto sostenibile e inclusivo continua con determinazione.

Il gruppo consiliare Centrosinistra per San Giovanni condanna il ministero e Salvini "vogliono dirottare i fondi della terza corsia sul Ponte sullo stretto, ma rassicura i cittadini: la passerella ciclopedonale è garantita in ogni caso". "La decisione ufficiosa del Ministero dei Trasporti di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

