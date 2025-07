TFA sostegno X ciclo 2025 | si accede anche senza servizio è il corso ordinario

Se sogni di diventare docente di sostegno e desideri un percorso accessibile anche senza servizio pregresso, il TFA sostegno ciclo 2025 rappresenta la tua occasione. Con il nuovo DM n. 436 del 26 giugno 2025, il corso ordinario in presenza si apre a tutti, previa selezione, e si concluderà entro il 30 giugno 2026. Scopri come prepararti al meglio e approfitta di questa opportunità unica per il futuro dell’istruzione italiana.

TFA sostegno X ciclo: bandito con DM n. 436 del 26 giugno 2025 dà avvio al percorso ordinario in presenza di specializzazione sostegno, al quale si accede tramite selezione e durerà non meno di 8 mesi con conclusione entro il 30 giugno 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - ciclo - accede - ordinario

Tfa Sostegno IX ciclo: balli di fine corso e le polemiche social - Con l'arrivo della conclusione delle lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo, festeggiamenti tra balli e brindisi si intrecciano a polemiche sui social.

Ma qual è il voto minimo per accedere alla prova orale? Il concorso docenti Pnrr 2, come abbiamo scritto più volte, è più selettivo: preparati a dovere Vai su Facebook

TFA sostegno X ciclo 2025: si accede (anche) senza servizio, è il corso ordinario; Ecco i TRE percorsi di specializzazione sostegno 2025 per 72.000 posti. RISPOSTE AI QUESITI su requisiti e validità titolo; TFA sostegno X ciclo 2025. Procedura, prove previste e requisiti.

TFA sostegno X ciclo 2025: si accede (anche) senza servizio, è il corso ordinario - 436 del 26 giugno 2025 dà avvio al percorso ordinario in presenza di specializzazione sostegno, ... orizzontescuola.it scrive

TFA Sostegno X Ciclo 2025, pubblicato il decreto per 35.784 posti: cosa sapere - 784 posti disponibili, prove a luglio, requisiti per infanzia, primaria e secondaria. Lo riporta leggioggi.it