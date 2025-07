Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la sicurezza dei casinò online

Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è fondamentale nel garantire un ambiente di gioco sicuro, trasparente e regolamentato. Con una supervisione rigorosa, tutela i consumatori e assicura che le entrate del settore siano utilizzate per il bene della collettività. In un contesto in cui il gioco d'azzardo contribuisce significativamente all’economia nazionale, la sua importanza e la necessità di controlli efficaci diventano sempre più evidenti. Un settore che gode di ottima...

In Italia il gioco d’azzardo rappresenta una risorsa che apporta ingenti somme all’erario. Basta guardare i dati relativi ai primi quattro mesi del 2025, nel corso dei quali il settore delle lotterie e delle altre attività di gioco ha portato a entrate tributarie e contributive di oltre 2,3 miliardi di euro. Dati che evidenziano anche una crescita del 5,8% rispetto allo stesso quadrimestre dell’anno precedente. Un settore che gode di ottima salute, dunque, quello del gioco legale, ambito che nel nostro ordinamento è posto sotto il controllo dello Stato, che lo gestisce tramite l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la sicurezza dei casinò online

In questa notizia si parla di: ruolo - agenzia - dogane - monopoli

Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, un ruolo sempre più strategico e moderno - Gli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli sottolineano l’importanza di un ruolo sempre più strategico e innovativo.

Adesione al progetto di PCTO “Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) nel sistema degli scambi internazionali” |; Concorso Agenzia delle Dogane 2025: bando e prova selettiva; Riordino e controlli nei giochi, il ruolo dell'Agenzia dogane e monopoli.

Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, un ruolo sempre più strategico e moderno - MSN - In questo processo complesso, fondamentale è la trasparenza, e alla base, come ha sottolineato Benedetto ... Si legge su msn.com

Dalle Dogane un ruolo sempre più strategico e moderno - ROMA (ITALPRESS) – La dogana svolge oggi un ruolo sempre più strategico e moderno, al centro ci sono le merci, con un processo che deve essere trasparente ed efficiente. Secondo italpress.com