Ascolti TV | Lunedì 30 Giugno 2025 Inter-Fluminense svetta al 24.6% Noos cala al 12.8% Parte forte Maltese 22.5-20.3%

I dati degli ascolti tv di ieri, lunedì 30 giugno 2025, rivelano come grandi protagonista la sfida tra Inter e Fluminense, che ha conquistato il cuore di quasi 4 milioni di telespettatori. Mentre Rai1 e Rai2 si confermano solide con programmi di approfondimento e intrattenimento, le preferenze del pubblico continuano a evolversi. Ma quali saranno le tendenze per i prossimi giorni? Scopriamolo insieme.

Nella serata di ieri, lunedì 30 giugno 2025, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha interessato 1.763.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club – Inter-Fluminense ha conquistato 3.953.000 spettatori con uno share del 24.6%. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 507.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 My Spy incolla davanti al video 1.137.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Filorosso segna 650.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 745.000 spettatori (6.4%). Su La7 100 Minuti raggiunge 587.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 In & Out – Niente di Serio ottiene 243. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it