Attività sessuale dopo la menopausa combatte la sindrome genitourinaria

L'attività sessuale dopo la menopausa gioca un ruolo fondamentale nel contrastare la sindrome genitourinaria, alleviando dolore, irritazione e secchezza vaginale. Sebbene i cambiamenti ormonali possano aumentare questi disturbi, è importante non considerarli una condanna inevitabile all'astinenza. Al contrario, le ultime ricerche pubblicate su Menopause dimostrano che mantenere un’attività intima può migliorare significativamente la qualità di vita in questa fase. Scopriamo come e perché.

Dolore, irritazione, secchezza vaginale. Non ci sono dubbi che con i mutamenti ormonali che accompagnano il termine della vita fertile e il progressivo calo di interesse per il sesso questi disturbi tendano ad aumentare. Ma non bisogna cadere nella trappola di considerare questi fastidi come indissolubilmente legati all'attività sessuale. Al contrario, stando almeno ad una ricerca appena pubblicata online su Menopause, la rivista scientifica della Menopause society, sarebbe vero esattamente il contrario. L'attività sessuale regolare potrebbe fare da contrappeso ai fastidi, con u n'azione protettiva, soprattutto considerando che orgasmo e soddisfazione non diminuiscono significativamente con l'età.

