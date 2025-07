FOTO Colpo al Mulino Urbano ladro a volto scoperto porta via la cassa

Un gesto audace e senza filtri che lascia sgomento. Il furto al Mulino Urbano di Piazza 24 maggio rappresenta un esempio lampante di come la criminalità si sia ormai abituata a operare con impudenza, sfidando le forze dell’ordine e la comunità. La videosorveglianza cattura il volto del ladro, rendendo impossibile l’anonimato. È giunto il momento di rafforzare i controlli e tutelare i piccoli commercianti che, come Piero Robertiello, investono passione e fatica ogni giorno.

Tempo di lettura: 2 minuti Tra le mani ha il filmato che mostra chiaramente il volto del ladro che si è impossessato di una giornata di lavoro, comprese le mance dei dipendenti, Piero Robertielllo, titolare del panificio Mulino Urbano di Piazza 24 maggio, non neanche arrabbiato ma certamente indignato per la sfrontatezza con la quale chi mette a segno questi colpi ormai lo fa senza avere neanche più il pudore di nascondere il volto. Cone se avessero la certezza di restare impuniti, nonostante imprenditori come lui hanno investito risorse e tempo per dotarsi di sofisticati sistemi di allarme. E difatti, poco dopo le tre l’allarme suona e la telecamera posta proprio sopra la cassa registra attimo dopo arrimo i o o meno di due minuti nei quali il ladro, Dopo aver forzato la porta d’ingresso, facendo saltare il perno che la fissa al pavimento, riesce ad impossessarsi del denaro e scappare via con il contenitore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Colpo al Mulino Urbano, ladro a volto scoperto porta via la cassa

