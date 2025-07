Festival pontino di musica | al via la 61° edizione

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: il Festival Pontino di Musica torna per la sua 61ª edizione, portando note e emozioni nelle cornici più affascinanti della provincia di Latina. Dal 3 al 31 luglio, artisti di fama internazionale si esibiranno in location suggestive come il Castello Caetani di Sermoneta, il Parco Naturale Pantanello e l’Abbazia di Valvisciolo, regalando concerti che resteranno nel cuore di tutti gli appassionati di musica e cultura. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere l’arte in grande stile.

Torna per la sua 61° edizione il Festival Pontino di Musica un appuntamento ormai tradizionale nell'estate di Latina e Provincia. Dal 3 al 31 luglio nelle località più suggestive della provincia di Latina: il Castello Caetani di Sermoneta, il Parco Naturale Pantanello, l'Abbazia di Valvisciolo.

Festival pontino di musica: "E' stato difficile organizzare la 61esima edizione. La crisi ha travolto anche noi" - Nonostante le sfide imposte dalla crisi, il Festival Pontino di Musica si prepara a brillare ancora una volta, testimoniando resilienza e passione.

Dal 3 al 31 luglio 2025, il Festival Pontino di Musica celebra la musica con oltre cento artisti e numerosi concerti in luoghi suggestivi della provincia di Latina.

60esima edizione per il Festival Pontino di Musica - 60esima edizione per il Festival Pontino di Musica Dal 6 al 29 luglio a Sermoneta e in altri luoghi suggestivi del pontino come l'Abbazia di Valvisciolo, il Chiostro di Sant'Oliva a Cori