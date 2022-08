Nuova Zelanda, acquistano le valigie in un asta online e al loro interno trovano i resti di due bambini (Di giovedì 18 agosto 2022) In Nuova Zelanda un’acquisto all’asta si è trasformato in una macabra scoperta. Una famiglia di Manurewa, sud di Auckland, l’11 agosto scorso aveva comprato un deposito nel quale si trovavano delle valigie. In quest’ultime sono stati rinvenuti i resti di due bambini. L’ispettore della polizia locale, Tofilau Faamanuia Vaaelua, ha affermato che le vittime probabilmente avevano un’età compresa tra i 5 e i 10 anni. Inoltre, ha aggiunto, i corpi potrebbero essere rimasti all’interno dei bagagli per un periodo compreso tra tre e quattro anni. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio e Vaaelua ha promesso che essa sarà rigorosa: “Questo include stabilire dove, quando e come”. L’ispettore, inoltre, ha sottolineato che la famiglia non aveva nulla a che vedere con le morti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Inun’acquisto all’si è trasformato in una macabra scoperta. Una famiglia di Manurewa, sud di Auckland, l’11 agosto scorso aveva comprato un deposito nel quale si trovavano delle. In quest’ultime sono stati rinvenuti idi due. L’ispettore della polizia locale, Tofilau Faamanuia Vaaelua, ha affermato che le vittime probabilmente avevano un’età compresa tra i 5 e i 10 anni. Inoltre, ha aggiunto, i corpi potrebbero essere rimasti all’dei bagagli per un periodo compreso tra tre e quattro anni. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio e Vaaelua ha promesso che essa sarà rigorosa: “Questo include stabilire dove, quando e come”. L’ispettore, inoltre, ha sottolineato che la famiglia non aveva nulla a che vedere con le morti ...

