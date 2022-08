Crisi climatica, nubifragi e vento forte in Toscana: alberi crollano sulle auto e in strada. Le immagini dei danni (Di giovedì 18 agosto 2022) Pioggia, grandine e forte vento in Toscana e Liguria, colpite particolarmente le province di Massa Carrara, Lucca, La Spezia e la zona del Levante di Genova. Due persone sono morte e almeno 20 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Una donna è morta a Carrara, al Parco La Malfa, travolta da un albero: inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale 118. Anche a Sorbano del Giudice (Lucca) un uomo è deceduto un uomo sempre travolto da un albero. I soccorritori sono inoltre impegnati a liberare una quarta persona, una donna che si trovava in una roulotte e le cui condizioni sarebbero gravi. In tutto sono oltre 150 gli interventi svolti finora dai vigili del fuoco in tutta Toscana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Pioggia, grandine eine Liguria, colpite particolarmente le province di Massa Carrara, Lucca, La Spezia e la zona del Levante di Genova. Due persone sono morte e almeno 20 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Una donna è morta a Carrara, al Parco La Malfa, travolta da un albero: inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale 118. Anche a Sorbano del Giudice (Lucca) un uomo è deceduto un uomo sempre travolto da un albero. I soccorritori sono inoltre impegnati a liberare una quarta persona, una donna che si trovava in una roulotte e le cui condizioni sarebbero gravi. In tutto sono oltre 150 gli interventi svolti finora dai vigili del fuoco in tutta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

