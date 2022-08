Elezioni | l’idea di giustizia di Berlusconi | “Il processo è già una pena | con noi assoluzioni in primo e secondo grado saranno inappellabili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella nuova “pillola elettorale” di Silvio, il presidente di Forza Italia punta il dito contro lae avanza la propria idea di riforma. Quando “governeremo noi”, assicura, “le sentenze di assoluzione dio dinonappellabili“. Per, “Ilè già unache colpisce l’imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all’infinito, in appelli e controappelli” e quindi “una volta riconosciuto innocente un cittadino ha diritto di non essere perseguitato per sempre”. Anche perché, insiste, “perseguitare gli innocenti significa lasciare i veri colpevoli in libertà”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.