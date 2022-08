corriere_motori : Sta facendo molto discutere la novità che riguarda il conseguimento della patente di categoria A3 per guidare la mo… - FirenzePost : Sicurezza stradale: Viminale dimentica i dati 2022 nel dossier di Ferragosto. La denuncia di Asaps - Fondinotizienet : Buon Compleanno al semaforo pedonale di Corso Italia che da un anno (almeno un anno stando alla prima... - ParliamoDiNews : Sicurezza stradale a Ferragosto, controlli serrati sulla strada 114 nel Catanese - BlogSicilia - Ultime notizie dal… - LFVSuedtirol : #Infointervento: VVF Egna - 16.08.22 - 12:45 - grave incidente stradale sulla SS12 del Brennero a sud di Egna, con… -

Metropolitano.it

'Ripartira' alla grande la Campagna per la'. Lo ha detto Luca Zaia, presidente del Veneto, dopo la 'tragedia' avvenuta a Godega Sant'Urbano, in provincia di Treviso, con la morte di 4 giovani usciti di strada. 'Non serve ......con il personale della questura di Rimini e dell'Arma dei carabinieri hanno garantito in... Intenso anche il lavoro per le pattuglie della polizia, che durante il periodo di ... Sicurezza stradale: il Veneto pronto a rilanciare la campagna Un fenomeno che causa 3.000 morti l'anno sulle strade del Paese (con centinaia di omicidi stradali) non deve essere monitorato come la sicurezza ferroviaria, quella delle spiagge, dei laghi, delle scu ...TREVISO - Un tavolo di confronto in Prefettura per confrontarsi sulla strage di Godega di Sant'Urbano dove hanno perso la vita quattro ragazzi. E il prefetto Angelo Sidoti lancia un ...