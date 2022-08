Schira: “Non solo Fabian Ruiz: c’è uno scontento nel Napoli che vuole andare via” (Di martedì 16 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. L’esperto di mercato Nicolò Schira mette in evidenza un caso all’interno dello spogliatoio. Oltre a Fabian Ruiz c’è un altro calciatore che ha chiesto la cessione: “Se il Napoli chiude Ndombele, Keylor Navas e Raspadori, esce molto rinforzato da questa sessione di calciomercato. Potrebbe arrivare, inoltre, un altro centrocampista perché alla corte di Luciano Spalletti c’è uno scontento: Diego Demme non è felice, vuole andare via, qualora dovesse partire, il Napoli prenderebbe un altro giocatore per la mediana che andrebbe a sostituire l’italo tedesco in uscita dalla società partenopea“. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di martedì 16 agosto 2022) CALCIOMERCATO. L’esperto di mercato Nicolòmette in evidenza un caso all’interno dello spogliatoio. Oltre ac’è un altro calciatore che ha chiesto la cessione: “Se ilchiude Ndombele, Keylor Navas e Raspadori, esce molto rinforzato da questa sessione di calciomercato. Potrebbe arrivare, inoltre, un altro centrocampista perché alla corte di Luciano Spalletti c’è uno: Diego Demme non è felice,via, qualora dovesse partire, ilprenderebbe un altro giocatore per la mediana che andrebbe a sostituire l’italo tedesco in uscita dalla società partenopea“. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

