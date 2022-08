LIVE Sinner-Kokkinakis 6-7 6-4 3-4, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: fasi decisive del match (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Game Kokkinakis. Con l’ACE numero 12 l’australiano toglie le castagne dal fuoco e torna a condurre. AD-40 Prima vincente di Kokkinakis. 40-40 Riga in risposta di Sinner, che spinge poi con il rovescio. Si va ai vantaggi per la prima volta nel set. 40-30 ACE Kokkinakis, l’undicesimo. 30-30 CHE PUNTOOO! Schiaffo al volo non conclusivo di Kokkinakis, e Jannik si inventa un passantino in back vincente. 30-15 Corta la risposta di Sinner, che lascia spazio all’attacco di rovescio dell’avversario. 15-15 Peccato. Di pochissimo out la risposta di dritto dell’azzurro. 0-15 Serve and volley sulla seconda di Kokkinakis, che riceve però una bordata di dritto in risposta. 3-3 Game ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Game. Con l’ACE numero 12 l’australiano toglie le castagne dal fuoco e torna a condurre. AD-40 Prima vincente di. 40-40 Riga in risposta di, che spinge poi con il rovescio. Si va ai vantaggi per la prima volta nel set. 40-30 ACE, l’undicesimo. 30-30 CHE PUNTOOO! Schiaffo al volo non conclusivo di, e Jannik si inventa un passantino in back vincente. 30-15 Corta la risposta di, che lascia spazio all’attacco di rovescio dell’avversario. 15-15 Peccato. Di pochissimo out la risposta di dritto dell’azzurro. 0-15 Serve and volley sulla seconda di, che riceve però una bordata di dritto in risposta. 3-3 Game ...

