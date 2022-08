Ndombele vuole subito partire per Napoli: l’offerta di ADL (Di lunedì 15 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport si sofferma su Tanguy Ndombele ed afferma che non vedrebbe l’ora di arrivare a Napoli. Tanguy Ndombele sarebbe sempre più vicino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 15 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport si sofferma su Tanguyed afferma che non vedrebbe l’ora di arrivare a. Tanguysarebbe sempre più vicino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MarekNapoli : RT @napolimagazine: DS ESTATE - Venerato: 'Il Napoli vuole chiudere entro metà settimana per Giacomo Raspadori, Ndombele è il preferito per… - napolista : Il Napoli lo vuole però non può permettersi di pagare quello stipendio sontuoso: il dialogo procede, la soluzione s… - infoitsport : Venerato: 'Il Napoli vuole chiudere entro metà settimana per Giacomo Raspadori, Ndombele è il preferito per il cent… - NapoliAddict : Rai - Ndombele, la cifra che il Napoli vuole dare al giocatore: ci sono due alternative #Napoli #ForzaNapoliSempre… - tuttonapoli : Rai - Ndombele, la cifra che il Napoli vuole dare al giocatore: ci sono due alternative al francese -