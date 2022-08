Roma | senti Mourinho | Lo scudetto già vinto è quello dell’amore dei tifosi Il mercato non è chiuso e questa cosa non mi piace

Pall_Gonfiato : #Roma ecco le parole di #Mourinho - TuttoASRoma24 : Roma, senti Cannavaro: “L’undici titolare è alla pari con le milanesi” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - TuttoASRoma24 : Roma, senti Mauro: “I giallorossi possono inserirsi per lo scudetto” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - TuttoASRoma24 : Roma, senti Sacchi: “I giallorossi possono essere la sorpresa, Mou nella testa dei giocatori” ???? #ASRoma… - TuttoASRoma24 : Roma, senti Sconcerti: “Mourinho ha l’esperienza per gestire questa squadra” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… -

Footballnews24.it

Dice Nicola Nicola ha solo belle parole per lae il suo tecnico Dai suoi si aspetta tanto... ha frequentato la facoltà di Architettura alla Sapienza die si è specializzato in Visual ... Che rapportotra questi due mondi Secondo me tutto è arte, non vedo una distinzione tra mondo ... Roma, senti Sacchi: “I giallorossi possono essere la sorpresa, Mou nella testa dei giocatori” Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Provo grande dolore per la morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in..Fabio Cannavaro, campione del mondo nel 2006, ha rilasciato un' intervista in cui parla della Roma e dell'importanza del lavoro di Mourinho ...