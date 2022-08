(Di sabato 13 agosto 2022) Simoneha commentato la vittoria ottenuta all'ultimo respiro dall' Inter a Lecce all'esordio in campionato: la rete di Dumfries al 94' ha gelato il Via del Mare: "Ci abbiamo creduto, ma ...

sportli26181512 : #Inzaghi, lo sfogo in tv: 'Non rido sul mercato, gli altri acquistano e noi...': Il tecnico nerazzurro ha commentat… -

Simoneha commentato la vittoria ottenuta all'ultimo respiro dall' Inter a Lecce all'esordio in campionato: la rete di Dumfries al 94' ha gelato il Via del Mare: "Ci abbiamo creduto, ma dobbiamo ...... Nizza e Sassuolo, nei piani dell'area tecnica nerazzurra e del tecnicodovrebbero frenare ... ormai virtualmente del Napoli, sia perché temeva un rilancio dell'Atalanta dopo loin ...Ceduto Pinamonti (20 milioni), la società nerazzurra si avvia a incassarne altri 15: obiettivo più vicino APPIANO - La cessione di Pinamonti al Sassuolo, conclusa ieri, e quella di Casadei, che ha off ...Amigo sì, ma non troppo. Quanto sta accadendo in questi giorni, ha messo a dura prova l’orgoglio di Alexis Sanchez che, tramite i propri social, ha sfogato tutta la sua rabbia per il triste epilogo ch ...