Sky – Modugno: "Meret titolare col Verona in un caso. Napoli forte su Navas" (Di venerdì 12 agosto 2022) Alex Meret titolare col il Verona, è una possibilità concreta, nonostante il Napoli stia trattando Keylor Navas. Una situazione complicata quella dei portier in casa azzurra. L'arrivo di Sirigu ha almeno messo al sicuro il ruolo di secondo portiere, anche se l'ex Genoa si potrebbe trovare anche titolare nel match del Bentegodi. Sono opzioni che non si possono scartare, perché in questo momento in casa azzurra l'incertezza è estrema. Basti pensare che ad oggi il Napoli ha venduto Petagna al Monza, ma non ha ancora preso Simeone, quindi se il giocatore argentino non effettua le visite mediche entro domani, non riuscirà ad andare nemmeno in panchina in Verona-Napoli.

