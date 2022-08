Ferragosto in Friuli Venezia Giulia: impianti aperti in montagna (Di venerdì 12 agosto 2022) impianti aperti e attività in quota tra escursioni in mezzo alla natura, sulle due ruote e immersioni nella magia dei boschi. Per chi intende trascorrere il Ferragosto sulle montagne incontaminate del Friuli Venezia Giulia sono diverse le proposte inserite nel ricco calendario di animazione messo a punto da PromoTurismoFVG assieme alle reti e ai consorzi che operano sul territorio montano. Da domani e fino a domenica 21 la montagna si animerà infatti con appuntamenti e attività adatte a tutti, dai più esperti a chi si approccia con curiosità alle cime a chi desidera trascorrere qualche giorno in famiglia in compagnia dei bambini. Ferragosto sulle cime del Friuli Venezia Giulia: ecco gli ... Leggi su udine20 (Di venerdì 12 agosto 2022)e attività in quota tra escursioni in mezzo alla natura, sulle due ruote e immersioni nella magia dei boschi. Per chi intende trascorrere ilsulle montagne incontaminate delsono diverse le proposte inserite nel ricco calendario di animazione messo a punto da PromoTurismoFVG assieme alle reti e ai consorzi che operano sul territorio montano. Da domani e fino a domenica 21 lasi animerà infatti con appuntamenti e attività adatte a tutti, dai più esperti a chi si approccia con curiosità alle cime a chi desidera trascorrere qualche giorno in famiglia in compagnia dei bambini.sulle cime del: ecco gli ...

