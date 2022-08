Mondiali 2022 Qatar, nuova data: al via il 20 novembre (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Inizieranno con un giorno di anticipo i Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Lo fa sapere la Fifa, spiegando che la partita inaugurale si giocherà tra Qatar ed Ecuador domenica 20 novembre alle 19:00. “La partita e la cerimonia di apertura del torneo di quest’anno all’Al Bayt Stadium – si legge sul sito della Federazione – sono state anticipate di un giorno a seguito di una decisione unanime presa oggi dall’Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa. Di conseguenza, l’incontro tra Senegal e Olanda è stato riprogrammato dalle 13:00 alle 19:00 di lunedì 21 novembre”. Il cambiamento – spiega la Federazione – garantisce la continuità di una lunga tradizione che prevede l’apertura del torneo da parte dei padroni di casa o dei campioni in carica. L'articolo proviene da Sbircia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Inizieranno con un giorno di anticipo idi calcioin. Lo fa sapere la Fifa, spiegando che la partita inaugurale si giocherà traed Ecuador domenica 20alle 19:00. “La partita e la cerimonia di apertura del torneo di quest’anno all’Al Bayt Stadium – si legge sul sito della Federazione – sono state anticipate di un giorno a seguito di una decisione unanime presa oggi dall’Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa. Di conseguenza, l’incontro tra Senegal e Olanda è stato riprogrammato dalle 13:00 alle 19:00 di lunedì 21”. Il cambiamento – spiega la Federazione – garantisce la continuità di una lunga tradizione che prevede l’apertura del torneo da parte dei padroni di casa o dei campioni in carica. L'articolo proviene da Sbircia ...

