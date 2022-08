L’ospedale Meyer di Firenze ricostruisce il gomito di una 14enne ucraina, grazie alla stampa in 3D (Di giovedì 11 agosto 2022) Ricostruito con la stampa 3D il gomito di una ragazzina ucraina. Arrivata da aprile scorso in Italia era stata portata alL’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con una grave ferita da arma da fuoco che le aveva compromesso una parte del braccio e della mano. Nei giorni scorsi è stata sottoposta a un intervento molto complesso che le ha inserito una protesi in titanio che sostituisce la parte di omero distale distrutta dalle esplosioni. «L’esplosione aveva pesantemente compromesso il tessuto osseo del gomito e i nervi che permettono il movimento delle mani», ha spiegato il professore Giovanni Beltrami, responsabile dell’ortopedia pediatrica del Meyer, che ha seguito l’intervento con la sua équipe medica. Le complicanze Ci sono state un po’ di ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Ricostruito con la3D ildi una ragazzina. Arrivata da aprile scorso in Italia era stata portata alpediatricodicon una grave ferita da arma da fuoco che le aveva compromesso una parte del braccio e della mano. Nei giorni scorsi è stata sottoposta a un intervento molto complesso che le ha inserito una protesi in titanio che sostituisce la parte di omero distale distrutta dalle esplosioni. «L’esplosione aveva pesantemente compromesso il tessuto osseo dele i nervi che permettono il movimento delle mani», ha spiegato il professore Giovanni Beltrami, responsabile dell’ortopedia pediatrica del, che ha seguito l’intervento con la sua équipe medica. Le complicanze Ci sono state un po’ di ...

